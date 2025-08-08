Są symbolem lata i ozdobą, ale... kosztują [ZDJĘCIA]

fot. Joanny Maraszek fot. Joanny Maraszek fot. Joanny Maraszek

Cieszą oko, dodają uroku, ale poza pompowaniem wody, wysysają sporo funduszy z miejskiego budżetu. Mowa o dziewięciu świnoujskich fontannach, które od lat zdobią centrum i dzielnicę nadmorską.

55 tysięcy złotych za samą energię elektryczną. Adrian Trydeński ze Świnoujskiego Magistratu przyznaje, że miasto co roku na utrzymanie fontann wydaje krocie.



- Do połowy lipca na energię oraz wody i ścieki wydaliśmy ponad 65 tysięcy złotych. Najwięcej energii pochłania fontanna na Placu Wolności - dodaje Trydeński.



Równocześnie podkreśla, że utrzymanie takiej infrastruktury to nie tylko wydatek, ale i inwestycja. Chociażby w turystykę.



- Mieszkańcy oraz goście mogą przy tych fontannach schładzać się. No i trzeba pamiętać o tym, że mieszkańcy robią przy fontannach fotografie. Później wrzucają te zdjęcia na social media, a to forma reklamy - podkreśla Trydeński.



Od marca tego roku do lutego przyszłego roku, miasto na samo utrzymanie fontann zabezpieczyło 126 tysięcy złotych brutto.



Autorka edycji: Joanna Chajdas