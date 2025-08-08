Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Są symbolem lata i ozdobą, ale... kosztują [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

fot. Joanny Maraszek
fot. Joanny Maraszek
fot. Joanny Maraszek
fot. Joanny Maraszek
fot. Joanny Maraszek
fot. Joanny Maraszek
Cieszą oko, dodają uroku, ale poza pompowaniem wody, wysysają sporo funduszy z miejskiego budżetu. Mowa o dziewięciu świnoujskich fontannach, które od lat zdobią centrum i dzielnicę nadmorską.
55 tysięcy złotych za samą energię elektryczną. Adrian Trydeński ze Świnoujskiego Magistratu przyznaje, że miasto co roku na utrzymanie fontann wydaje krocie.

- Do połowy lipca na energię oraz wody i ścieki wydaliśmy ponad 65 tysięcy złotych. Najwięcej energii pochłania fontanna na Placu Wolności - dodaje Trydeński.

Równocześnie podkreśla, że utrzymanie takiej infrastruktury to nie tylko wydatek, ale i inwestycja. Chociażby w turystykę.

- Mieszkańcy oraz goście mogą przy tych fontannach schładzać się. No i trzeba pamiętać o tym, że mieszkańcy robią przy fontannach fotografie. Później wrzucają te zdjęcia na social media, a to forma reklamy - podkreśla Trydeński.

Od marca tego roku do lutego przyszłego roku, miasto na samo utrzymanie fontann zabezpieczyło 126 tysięcy złotych brutto.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

12345

