Mieszkańcy Sławoszewa protestują przeciwko budowie Miejsca Obsługi Podróżnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Sławoszewa nie chcą 15-hektarowego Miejsca Obsługi Podróżnych w swojej wsi. Taki punkt ma powstać w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Mieszkańcy są zaniepokojeni, piszą petycje i chcą rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówią, do ostatniej chwili mieli nie wiedzieć, że MOP zajmie tak dużą powierzchnię.





Edycja tekstu: Michał Król

- Ten MOP się rozrósł od końcówki 2024 roku - początku 2025 roku. W Stobnie zlikwidowano MOP po to, żeby tutaj to obciążenie do nas przerzucić - mówi mieszkanka.Innym problemem jest miejsce dla ADR-ów - samochodów przewożących materiały stwarzające zagrożenie. Punkt ich stacjonowania ma znajdować się niecałe 300 metrów od pierwszych zabudowań.- Mamy myśleć każdego dnia, czy zostawiać dzieci same w domu, czy te samochody wybuchną, czy nie wybuchną, czy dojdzie do jakiejś kolizji. Nie po to się tu przeprowadzamy, żeby stresować się jeszcze dodatkowymi rzeczami. Życie już wystarczające jest stresujące - mówi mieszkanka Sławoszewa.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy, że projekt MOP-u był znany od 2020 roku - mówi rzecznik Mateusz Grzeszczuk.- Pozwolenie na budowę jest już ostateczne. Nikt nie wyraził żadnego protestu na tym etapie, gdy już zawiadomienia trafiały do setek właścicieli nieruchomości - tłumaczy Grzeszczuk.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarowała nam, że jest otwarta na rozmowy z mieszkańcami. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie MOPu w Sławoszewie. Do tematu będziemy wracać.