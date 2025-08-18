Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Mieszkańcy Sławoszewa protestują przeciwko budowie Miejsca Obsługi Podróżnych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mieszkańcy Sławoszewa nie chcą 15-hektarowego Miejsca Obsługi Podróżnych w swojej wsi. Taki punkt ma powstać w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
Mieszkańcy są zaniepokojeni, piszą petycje i chcą rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak mówią, do ostatniej chwili mieli nie wiedzieć, że MOP zajmie tak dużą powierzchnię.

- Ten MOP się rozrósł od końcówki 2024 roku - początku 2025 roku. W Stobnie zlikwidowano MOP po to, żeby tutaj to obciążenie do nas przerzucić - mówi mieszkanka.

Innym problemem jest miejsce dla ADR-ów - samochodów przewożących materiały stwarzające zagrożenie. Punkt ich stacjonowania ma znajdować się niecałe 300 metrów od pierwszych zabudowań.

- Mamy myśleć każdego dnia, czy zostawiać dzieci same w domu, czy te samochody wybuchną, czy nie wybuchną, czy dojdzie do jakiejś kolizji. Nie po to się tu przeprowadzamy, żeby stresować się jeszcze dodatkowymi rzeczami. Życie już wystarczające jest stresujące - mówi mieszkanka Sławoszewa.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy, że projekt MOP-u był znany od 2020 roku - mówi rzecznik Mateusz Grzeszczuk.

- Pozwolenie na budowę jest już ostateczne. Nikt nie wyraził żadnego protestu na tym etapie, gdy już zawiadomienia trafiały do setek właścicieli nieruchomości - tłumaczy Grzeszczuk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarowała nam, że jest otwarta na rozmowy z mieszkańcami. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na wykonanie MOPu w Sławoszewie. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak mówią, do ostatniej chwili mieli nie wiedzieć, że MOP zajmie tak dużą powierzchnię.
Innym problemem jest miejsce dla ADR-ów - samochodów przewożących materiały stwarzające zagrożenie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy, że projekt MOP-u był znany od 2020 roku - mówi rzecznik Mateusz Grzeszczuk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

To jest cały Polak... jak był czas na konsultacje to nic nie robili... a teraz zadyma... a jak ADR jeżdżą teraz przez zwykłe drogi przez Tanowo, Pilchowo itd gdzie jest 5 metrów od domów to jest bezpiecznie... czasami to tylko zaorać ten kraj...

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8795 razy)
  2. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8748 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8671 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5386 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5330 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty