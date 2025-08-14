Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na polskich drogach najpóźniej do połowy przyszłego roku - zapowiada Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
- W całym kraju ma być ich 43 - w naszym województwie 4 - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" rzecznik inspektoratu Wojciech Król. - Na A6: węzeł Dąbie, węzeł Rzęśnica, S3: Pucie - Goleniów Północ, również Brzozowo - Parłówko i S6 w okolicach Kołobrzegu

W ocenie Wojciecha Króla takie systemy sprawdzają się - uspokajają ruch i zwiększają bezpieczeństwo. Rzecznik inspektoratu dodatek także, że miejsca gdzie pomiary są instalowane wskazują Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policja.

- Nasze analizy pokazują, że zaledwie około 1,5 proc. kierujących, przejeżdżających przez monitorowany odcinek drogi przekracza tam dopuszczalną prędkość - dodał Król.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości są obecnie systematycznie instalowane i uruchamiane w całym kraju. Kiedy pojawią się w naszym województwie - na razie dokładnej daty jeszcze nie ma.

Urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Kamery rejestrują m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Jeśli średnia prędkość przekroczy maksymalną dozwoloną na danym odcinku, możemy spodziewać się mandatu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
