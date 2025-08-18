Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
W Płotach zostanie wyburzony radziecki pomnik braterstwa broni

Region Jakub Tomala

Usunięcie pomnika było jednym z postulatów władz Płotów, burmistrza i rady miejskiej. źródło: szczecin.ipn.gov.pl
To kolejny krok w stronę dekomunizacji przestrzeni publicznej - w Płotach zostanie wyburzony radziecki pomnik braterstwa broni. Usunięciem monumentu zajmie się Instytut Pamięci Narodowej.
Chodzi o tzw. pomnik "polsko-radzieckiego braterstwa broni". W komunikacie IPN czytamy, że upamiętnia on wydarzenie, które nigdy nie miało miejsca; sugeruje, że Płoty zostały odbite z niemieckich rąk przy udziale Polaków.

To sama Armia Czerwona w marcu 1945 roku zajęła miasto. Polscy żołnierze nie brali w tym "wyzwalaniu" udziału.

Pomnik jest w Płotach obecny od dziesięcioleci pod zmienionymi formami. Pierwsza wersja pomnika została wzniesiona w 1955 roku; był to ceglany stożek z przymocowaną do niego czerwoną gwiazdą. W 1977 roku wymieniono go na obecny - przedstawia dwie postacie: czerwonoarmistę i żołnierza Ludowego Wojska Polskiego.

Monument stoi przy ulicy dworcowej, między stacją PKP a dworcem PKS. To jeden z ostatnich radzieckich pomników w Zachodniopomorskiem. Jego wyburzanie rozpocznie się o godz. 10.

Usunięcie pomnika było jednym z postulatów władz Płotów, burmistrza i rady miejskiej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]

