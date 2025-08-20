Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy

Region Anna Pałamar

Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny pojedzie szybciej. W nowym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od 31 sierpnia znalazło się sporo zmian.
Jedną z nich będzie rekordowy czas przejazdu na trasie z Warszawy do Szczecina - mówi Maciej Dutkiewcz, rzecznik PKP Intercity.

- Pociąg ten osiągnie rekordowy czas przejazdu, czyli 4 godziny 12 minut. To będzie najszybszy w historii pociąg na tej trasie - mówi Dutkiewcz.

Niektóre sezonowe połączenia zostaną przedłużone. To propozycja dla tych, którzy dopiero wybierają się na wakacje - dodaje rzecznik PKP Intercity.

- Pociąg IC Gałczyński z Warszawy wciąż będzie kursował po wydłużonej trasie do Świnoujścia. Terminy jego kursowania i powroty do stolicy zostały wydłużone do 5 października. Również pociąg IC Merkury z Wrocławia pojedzie po wydłużonej trasie do Świnoujścia i będzie jeździł aż do 5 października - mówi Dutkiewcz.

Dokładny rozkład znajdziecie na stronie przewoźnika.

Edycja tekstu: Michał Król
Jedną z nich będzie rekordowy czas przejazdu na trasie z Warszawy do Szczecina - mówi Maciej Dutkiewcz, rzecznik PKP Intercity.
Niektóre sezonowe połączenia zostaną przedłużone. To propozycja dla tych, którzy dopiero wybierają się na wakacje - dodaje Dutkiewicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9445 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9161 razy)
  3. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5576 razy)
  4. 10-kilometrowy korek na A6
    (od przedwczoraj oglądane 5220 razy)
  5. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od dzisiaj oglądane 5077 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:29
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prawie cały sezon bez czerwonej flagi. Monitorowanie kąpieliska w Dąbiu dało efekt [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czy tramwaje będą kursować częściej? Jest taka możliwość [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]

Najnowsze podcasty