Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy

Pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny pojedzie szybciej. W nowym rozkładzie jazdy, który będzie obowiązywał od 31 sierpnia znalazło się sporo zmian.

Edycja tekstu: Michał Król

Jedną z nich będzie rekordowy czas przejazdu na trasie z Warszawy do Szczecina - mówi Maciej Dutkiewcz, rzecznik PKP Intercity.- Pociąg ten osiągnie rekordowy czas przejazdu, czyli 4 godziny 12 minut. To będzie najszybszy w historii pociąg na tej trasie - mówi Dutkiewcz.Niektóre sezonowe połączenia zostaną przedłużone. To propozycja dla tych, którzy dopiero wybierają się na wakacje - dodaje rzecznik PKP Intercity.- Pociąg IC Gałczyński z Warszawy wciąż będzie kursował po wydłużonej trasie do Świnoujścia. Terminy jego kursowania i powroty do stolicy zostały wydłużone do 5 października. Również pociąg IC Merkury z Wrocławia pojedzie po wydłużonej trasie do Świnoujścia i będzie jeździł aż do 5 października - mówi Dutkiewcz.Dokładny rozkład znajdziecie na stronie przewoźnika.