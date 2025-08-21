Zwyzywał i naruszył nietykalność policjanta. Trafił do wiezienia

Osiem miesięcy więzienia za znieważenie i naruszenie nietykalności policjanta. Taki wyrok, podczas rozprawy w trybie przyspieszonym, usłyszał 39-letni mieszkaniec gminy Złocieniec.

Do zdarzenia doszło podczas policyjnej interwencji. Mężczyzna był podejrzany o kradzież telefonu komórkowego. Zachowywał się agresywnie, wyzywał jednego z policjantów i naruszył jego nietykalność cielesną.Nietrzeźwy 39-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Następnie w trybie przyśpieszonym stanął przed sądem, który uznał go winnym.