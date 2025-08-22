Dziecko zatrzasnęło się w aucie, wezwano specjalistę

Dziecko zatrzasnęło się w aucie - pomogli policjanci i fachowiec. Do zdarzenia doszło w Gościnie, w powiecie kołobrzeskim.
Matka, wkładając córkę do fotelika, dała jej kluczyki do zabawy. Maluch nacisnął przycisk pilota i przypadkowo zatrzasnął drzwi pojazdu. Kobieta nie miała przy sobie zapasowych kluczyków. Patrolujący okolicę policjanci wezwali specjalistę, który przy pomocy odpowiednich narzędzi otworzył samochód.
Cała historia zakończyła się szczęśliwie, dziecku nic się nie stało.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
