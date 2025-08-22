Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Chciał zapłacić fałszywym banknotem. Grozi mu do 10 lat więzienia

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
18-latek chciał zapłacić za swoje zakupy fałszywym banknotem, skończyło się na zarzucie.
Młody mężczyzna trafił w ręce policjantów ze Szczecinka po tym, jak kierownik restauracji zgłosił, że 18-latek chciał zapłacić za zamówienie fałszywym banknotem.

Mężczyzna został zatrzymany na pobliskiej stacji paliw. Miał przy sobie fałszywy banknot 100-złotowy, a w domu trzymał kolejne dwa.

18-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza. Został objęty dozorem policji. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 1 komentarz

10 lat za fałszywy banknot a za ukradzenie milionów że skarby państwa jest medal od prezydenta.

