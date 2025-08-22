Chciał zapłacić fałszywym banknotem. Grozi mu do 10 lat więzienia

18-latek chciał zapłacić za swoje zakupy fałszywym banknotem, skończyło się na zarzucie.
Młody mężczyzna trafił w ręce policjantów ze Szczecinka po tym, jak kierownik restauracji zgłosił, że 18-latek chciał zapłacić za zamówienie fałszywym banknotem.
Mężczyzna został zatrzymany na pobliskiej stacji paliw. Miał przy sobie fałszywy banknot 100-złotowy, a w domu trzymał kolejne dwa.
18-latek usłyszał zarzut usiłowania wprowadzenia do obiegu podrobionego pieniądza. Został objęty dozorem policji. Grozi mu do 10 lat więzienia.
Edycja tekstu: Michał Król