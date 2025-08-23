Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]

Smacznie i zdrowo... bo przecież takie są ryby. W Międzyzdrojach - w Alei Gwiazd - trwa Targ Rybny.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Lokalni wystawcy prezentują na nim swojskie wędliny, sery i oczywiście ryby w różnym wydaniu - od wędzonych po te "szczecińskie" w formie paprykarza.- Ja poluję na ryby z wędką, ale tutaj po prostu jest tyle ciekawych rzeczy. - Przede wszystkim swojskie, na swojskich produktach. - W tym sezonie króluje jak zawsze łosoś. U nas na wszystkich punktach, na węzarniach jak najbardziej szaszłyki łososiowe. Tylko jeść, jeść i jeść ryby. - Bo rybki to samo zdrowie, panie kochany, samo zdrowie. Tylko i wyłącznie jeść ryby i zgarniać duże sumy, tak jest - mówią odwiedzający i wystawcy.Targ Rybny potrwa do godziny 21.00.