Więcej szczepień w aptekach [ZDJĘCIA]

W aptece można wykonać szczepienia ochronne przeciw 11 chorobom. Ma to skrócić drogę dostępu do szczepień. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Krztusiec, HPV, półpasiec, tężec czy odkleszczowe zapalenie mózgu - między innymi na takie choroby będzie można się zaszczepić w aptekach.

Zrobi to farmaceuta bez udziału lekarza i bezpłatnie. Dla seniorów i wybranych grup pacjentów szczepionki będą za darmo.





- Nie obciążamy służby zdrowia, nie obciążamy przychodni, możemy to zrobić. Tylko - co najważniejsze - nie każda apteka jeszcze może zaszczepić. Przede wszystkim nie każdy farmaceuta ma uprawnienia do wykonywania szczepień, nie każde apteki mają przystosowane lokale, żeby takie szczepienie wykonać - wskazał prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Michał Kasiak.

W naszym regionie jest prawie 60 aptek, które mają punkty szczepień i będzie ich przybywać.





- Dodatkowe kursy kwalifikacyjne, które pozwalają magistrom farmacji szczepić, cały czas się odbywają. Przez cały czas mają pełną obsadę i widzimy, jak z każdym kursem, z każdym kolejnym cyklem jest tych farmaceutów coraz więcej, a to powoduje, że coraz więcej aptek będzie się zgłaszało - wierzy Michał Kasiak.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

W aptekach mogą się zaszczepić osoby po ukończeniu 18 lat.