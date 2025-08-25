Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Więcej szczepień w aptekach [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

W aptece można wykonać szczepienia ochronne przeciw 11 chorobom. Ma to skrócić drogę dostępu do szczepień. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W aptece można wykonać szczepienia ochronne przeciw 11 chorobom. Ma to skrócić drogę dostępu do szczepień. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Kasiak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Michał Kasiak. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Krztusiec, HPV, półpasiec, tężec czy odkleszczowe zapalenie mózgu - między innymi na takie choroby będzie można się zaszczepić w aptekach.
Zrobi to farmaceuta bez udziału lekarza i bezpłatnie. Dla seniorów i wybranych grup pacjentów szczepionki będą za darmo.

W aptece można wykonać szczepienia ochronne przeciw 11 chorobom. Ma to skrócić drogę dostępu do szczepień.

- Nie obciążamy służby zdrowia, nie obciążamy przychodni, możemy to zrobić. Tylko - co najważniejsze - nie każda apteka jeszcze może zaszczepić. Przede wszystkim nie każdy farmaceuta ma uprawnienia do wykonywania szczepień, nie każde apteki mają przystosowane lokale, żeby takie szczepienie wykonać - wskazał prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Michał Kasiak.

W naszym regionie jest prawie 60 aptek, które mają punkty szczepień i będzie ich przybywać.

- Dodatkowe kursy kwalifikacyjne, które pozwalają magistrom farmacji szczepić, cały czas się odbywają. Przez cały czas mają pełną obsadę i widzimy, jak z każdym kursem, z każdym kolejnym cyklem jest tych farmaceutów coraz więcej, a to powoduje, że coraz więcej aptek będzie się zgłaszało - wierzy Michał Kasiak.

W aptekach mogą się zaszczepić osoby po ukończeniu 18 lat.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Nie obciążamy służby zdrowia, nie obciążamy przychodni, możemy to zrobić. Tylko - co najważniejsze - nie każda apteka jeszcze może zaszczepić. Przede wszystkim nie każdy farmaceuta ma uprawnienia do wykonywania szczepień, nie każde apteki mają przystosowane lokale, żeby takie szczepienie wykonać - wskazał prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Michał Kasiak.
- Dodatkowe kursy kwalifikacyjne, które pozwalają magistrom farmacji szczepić, cały czas się odbywają. Przez cały czas mają pełną obsadę i widzimy, jak z każdym kursem, z każdym kolejnym cyklem jest tych farmaceutów coraz więcej, a to powoduje, że coraz więcej aptek będzie się zgłaszało - wierzy Michał Kasiak.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Tragiczny wypadek w Zakładach Chemicznych Police
    (od 20 sierpnia oglądane 8459 razy)
  2. Zmiany w rozkładzie jazdy PKP. "Rekordowy czas przejazdu" do Warszawy
    (od 20 sierpnia oglądane 7335 razy)
  3. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 5433 razy)
  4. Zabrakło 11 kilometrów - Bartłomiej Kubkowski przerwał próbę przepłynięcia Bałtyku wpław
    (od 20 sierpnia oglądane 3897 razy)
  5. Trener Pogoni zapowiada zmiany w składzie na mecz z Widzewem
    (od 20 sierpnia oglądane 3758 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ranny american bully w schronisku. Jego właściciel z zarzutem znęcania się [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
W Kołobrzegu pokazali, że rowerem można jeździć po wodzie [ZDJĘCIA]
Radio Szczecin w Międzyzdrojach. "Nigdy nam się nie nudzi" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Byłych komandosów można spotkać w Dziwnowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ratownicy wodni z całej Europy będą walczyć o medale ME w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty