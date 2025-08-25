Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły. Bilans pierwszego etapu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Most kolejowy nad Regalicą, baza dla lodołamaczy w Szczecinie i przebudowa wałów przeciwpowodziowych w Zachodniopomorskiem - między innymi takie inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.

Działania podsumował w Szczecinie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.



- Zamykamy projekt niezwykle ważny dla państwa polskiego; projekt ochrony dorzecza Odry i Wisły, z którego były kupione lodołamacze. Został wybudowany ten piękny most kolejowy, ale również z tego projektu były realizowane takie inwestycje, jak chociażby zbiornik Racibórz Dolny - wymieniał.



Wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach programu pochłonęły 1 miliard 100 milionów złotych.



Druga część projektu ma rozpocząć się w przyszłym roku, W planach jest m.in. drugi etap zabudowy regulacyjnej odrzańskiej drogi wodnej. Szacunkowy koszt drugiego etapu projektu to 350 milionów złotych.



