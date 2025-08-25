Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły. Bilans pierwszego etapu [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Most kolejowy nad Regalicą, baza dla lodołamaczy w Szczecinie i przebudowa wałów przeciwpowodziowych w Zachodniopomorskiem - między innymi takie inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły.
Działania podsumował w Szczecinie wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

- Zamykamy projekt niezwykle ważny dla państwa polskiego; projekt ochrony dorzecza Odry i Wisły, z którego były kupione lodołamacze. Został wybudowany ten piękny most kolejowy, ale również z tego projektu były realizowane takie inwestycje, jak chociażby zbiornik Racibórz Dolny - wymieniał.

Wszystkie inwestycje zrealizowane w ramach programu pochłonęły 1 miliard 100 milionów złotych.

Druga część projektu ma rozpocząć się w przyszłym roku, W planach jest m.in. drugi etap zabudowy regulacyjnej odrzańskiej drogi wodnej. Szacunkowy koszt drugiego etapu projektu to 350 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Pałamar z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
