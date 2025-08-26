Gmina Kołbaskowo chce pożyczki na nowe centrum usług

Gmina Kołbaskowo chce 90 mln zł pożyczki na nowe centrum usług. Kredyt ma pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Czy dojdzie do jego zaciągnięcia? O tym zdecydują radni na piątkowej sesji.80 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę Gminnego Centrum Usług w Przecławiu, a 10 mln na spłatę wcześniejszych kredytów i obligacji.Jak podaje portal przeclaw24.pl, budowa jednego "super urzędu" jest planowana od kilku lat. Nowy gmach ma powstać obok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pod jednym dachem znajdą się Urząd Gminy, Straż Gminna, Ośrodek Pomocy Społecznej, biblioteka, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, a także policja czy filia polickiego wydziału komunikacji.