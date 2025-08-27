Parking przy Dworcu Szczecin Dąbie jest za mały. "Nigdy nie ma miejsc" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dworzec Szczecin Dąbie doczekał się parkingu, ale próżno szukać na nim wolnego miejsca. Podróżni parkują na poboczu albo zostawiają auta na postoju taksówek.

Jak mówią - nie mają jak pożegnać się z bliskimi przed podróżą.- Ciężko, trzeba szukać kto wyjeżdża, jej od razu wjechać. - Wyjeżdżała tu pani i udało się zaparkować. Generalnie nie ma tu żadnego miejsca, a przyjechaliśmy po wujka z Poznania, który właśnie miał przyjechać. - Jest bardzo dużo tutaj samochodów. Wątpię, aby wszystkie przyjechały po kogoś. Raczej sądzę, że ktoś tutaj zostawia jadąc gdzieś, później wraca i ma samochód po prostu, jak sobie przyjeżdża. - Dużo ludzi przyjeżdża, zostawia samochody i jedzie pociągami. Dlatego nigdy tu nie ma miejsc. Stają na poboczu, gdzie tylko można - mówią kierowcy.Część szczecinian proponuje płatny parking tylko dla podróżnych. Inni sugerują darmowy postój do 30 minut. Radna Miasta Małgorzata Wleklak z Koalicji Obywatelskiej proponuje stworzenie strefy Kiss and Ride.- Właśnie dla tych osób, które tylko na chwilę podjeżdżają, by swoich najbliższych pozostawić. Oczywiście będę tej sytuacji się przyglądać. Wyczytałam na różnych grupach, że mieszkańcy zwracają uwagę na zaleganie samochodów typu wraki. Osobiście zgłoszę się do Straży Miejskiej - mówi Wleklak.Wysłaliśmy w tej sprawę pytania do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Czekamy na odpowiedź.