Nastoletni Kuba potrzebuje ponad 500 tys. zł na leczenie

Potrzeba ponad pół miliona złotych żeby zakończyć leczenie. 14-letni Kuba ze Stargardu choruje na mięsaka Ewinga. To złośliwy nowotwór kości. Chłopiec miał amputowaną nogę, pojawiły się też przerzuty do płuc.

Kuba jako pierwszy w Polsce został poddany nowoczesnej immunoterapii, dzięki której ma szansę wyzdrowieć. Ta nie jest jednak refundowana przez NFZ.- Jest o wiele lepiej niż było ostatnio. Mam więcej sił na pójście na ryby, teraz w wakacje, na pojechanie do babci. Były nieraz załamania nerwowe, ale po deszczu przychodzi tęcza - mówi nastolatek.Mama Kuby - pani Anna - przyznaje, że po szóstej dawce leku na 10 planowanych, leczenie przynosi efekty.- Na ten moment jesteśmy po badaniach tomografu płuc, gdzie mamy stabilizację, a nawet w niektórych momentach się zmniejszyły guzy na płucu. Leczenie działa, bo widzimy po Kubusiu jak się czuje - mówi mama chłopca.Rodzina założyła zbiórkę na leczenie Kuby na portalu. Potrzeba jeszcze ponad pół miliona złotych.