Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Nastoletni Kuba potrzebuje ponad 500 tys. zł na leczenie

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Potrzeba ponad pół miliona złotych żeby zakończyć leczenie. 14-letni Kuba ze Stargardu choruje na mięsaka Ewinga. To złośliwy nowotwór kości. Chłopiec miał amputowaną nogę, pojawiły się też przerzuty do płuc.
Kuba jako pierwszy w Polsce został poddany nowoczesnej immunoterapii, dzięki której ma szansę wyzdrowieć. Ta nie jest jednak refundowana przez NFZ.

- Jest o wiele lepiej niż było ostatnio. Mam więcej sił na pójście na ryby, teraz w wakacje, na pojechanie do babci. Były nieraz załamania nerwowe, ale po deszczu przychodzi tęcza - mówi nastolatek.

Mama Kuby - pani Anna - przyznaje, że po szóstej dawce leku na 10 planowanych, leczenie przynosi efekty.

- Na ten moment jesteśmy po badaniach tomografu płuc, gdzie mamy stabilizację, a nawet w niektórych momentach się zmniejszyły guzy na płucu. Leczenie działa, bo widzimy po Kubusiu jak się czuje - mówi mama chłopca.

Rodzina założyła zbiórkę na leczenie Kuby na portalu siepomaga.pl. Potrzeba jeszcze ponad pół miliona złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Kamili Kozioł.
Relacja Kamili Kozioł z programu Tematy i Muzyka (TiM)

Najnowsze podcasty