Porozumienia Sierpniowe w Szczecinie. Historycy w RSnW: rozpoczęły zmiany w Polsce

Region Jakub Tomala

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia 1980. Fot. www.wikipedia.org / Stefan Cieślak (zdjęcie dostępne na wolnej licencji według Definicji Wolnych Dóbr Kultury)
Podpisanie Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia 1980. Fot. www.wikipedia.org / Stefan Cieślak (zdjęcie dostępne na wolnej licencji według Definicji Wolnych Dóbr Kultury)
Najpierw w Szczecinie, dzień później w Gdańsku. Prawie 45 lat temu, 30 sierpnia podpisano Porozumienia Sierpniowe.
Dzięki nim udało się stworzyć pierwszy, niezależny i samorządny związek zawodowy "Solidarność". W czwartkowej audycji "Radio Szczecin na wieczór" historyk dr Michał Siedziako z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślał, że powstanie "Solidarności" było momentem przełomowym w historii PRL.

- Nagle powstaje ruch, który jest oddolny, przełamuje cenzurę, jest niesterowalny i głośno upomina się o prawa nie tylko robotników, ale obywateli - mówił dr Siedziako.

Porozumienia Sierpniowe rozpoczęły okres dynamicznych zmian gospodarczych i ustrojowych w Polsce. Doktor Michał Paziewski historyk i dziennikarz solidarnościowy w latach osiemdziesiątych wspominał, że pierwsze ustępstwa władzy wobec protestujących dały możliwość organizowania się w niezależne związki wielu grup zawodowych.

- Był też takim parasolem dla najróżniejszych organizacji, dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów, dla Solidarności Rolników Indywidualnych, bo oni też z tego karnawału Solidarności, tych 500 dni wolności korzystali - podkreślał dr Paziewski.

Obchody upamiętniające rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych zaplanowano na sobotę 30 sierpnia. W uroczystościach przed Stocznią Szczecińską weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W czwartkowej audycji "Radio Szczecin na wieczór" historyk dr Michał Siedziako z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślał, że powstanie "Solidarności" było momentem przełomowym w historii PRL.
Doktor Michał Paziewski historyk i dziennikarz solidarnościowy w latach osiemdziesiątych wspomina, że pierwsze ustępstwa władzy wobec protestujących dały możliwość organizowania się w niezależne związki wielu grup zawodowych.

mija kolejny rok, kolejna rocznica, a władze Szczecina małostkowo nie uhonorowały Przewodniczącego NSZZ Solidarność '80 Mariana Jurczyka.
Nie wstyd wam?
@ Jan Nowak- Pan Marian patrzy się z gUry i jest dumny mając takiego obrońce.

