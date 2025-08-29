Porozumienia Sierpniowe w Szczecinie. Historycy w RSnW: rozpoczęły zmiany w Polsce

Podpisanie Porozumień Sierpniowych w Szczecinie, 30 sierpnia 1980. Fot. www.wikipedia.org / Stefan Cieślak (zdjęcie dostępne na wolnej licencji według Definicji Wolnych Dóbr Kultury)

Najpierw w Szczecinie, dzień później w Gdańsku. Prawie 45 lat temu, 30 sierpnia podpisano Porozumienia Sierpniowe.

Dzięki nim udało się stworzyć pierwszy, niezależny i samorządny związek zawodowy "Solidarność". W czwartkowej audycji "Radio Szczecin na wieczór" historyk dr Michał Siedziako z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślał, że powstanie "Solidarności" było momentem przełomowym w historii PRL.



- Nagle powstaje ruch, który jest oddolny, przełamuje cenzurę, jest niesterowalny i głośno upomina się o prawa nie tylko robotników, ale obywateli - mówił dr Siedziako.



Porozumienia Sierpniowe rozpoczęły okres dynamicznych zmian gospodarczych i ustrojowych w Polsce. Doktor Michał Paziewski historyk i dziennikarz solidarnościowy w latach osiemdziesiątych wspominał, że pierwsze ustępstwa władzy wobec protestujących dały możliwość organizowania się w niezależne związki wielu grup zawodowych.



- Był też takim parasolem dla najróżniejszych organizacji, dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów, dla Solidarności Rolników Indywidualnych, bo oni też z tego karnawału Solidarności, tych 500 dni wolności korzystali - podkreślał dr Paziewski.



Obchody upamiętniające rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych zaplanowano na sobotę 30 sierpnia. W uroczystościach przed Stocznią Szczecińską weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.



