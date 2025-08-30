Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Siedmiu artystów m.in. z Polski, Niemiec i Szwecji pomaluje Trasę Zamkową.
Murale powstaną pod Trasą Zamkową
- W ramach drugiej edycji festiwalu Street View Art Meeting stworzą wielkoformatowe murale na ośmiu filarach przy ulicy Energetyków - mówi organizator wydarzenia Maciej "Kreda" Jurkiewicz. - To jest wjazd i wyjazd ze Szczecina, więc każdy szczecinianin to zobaczy chcąc, nie chcąc. Stare murale zostały zasłonięte, bo trwa remont, ale druga nitka, która była wyremontowana kilka lat temu, zyska nowy blask tymi muralami, więc wjazd do Szczecina będzie znowu taki jaki był, czyli elegancki.

- Nie ma motywu przewodniego - dodaje Jurkiewicz. - Zasada jest biedna i podstawowa: absolutnie nie pozwalam, żeby ktokolwiek narzucał artystom jakikolwiek nurt, kolorystykę albo styl. Każdy robi swoje rzeczy. Wiem, że to nie będą rzeczy, które obok ktokolwiek przejdzie beztrosko.

Pracę ulicznych artystów będzie można oglądać od godziny 12 do 18 i w niedzielę od 12 do 15.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
