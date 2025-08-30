Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
"To, co było w zasadzie niemożliwe, stało się możliwe" [ZDJĘCIA]

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Za nami szczecińskie obchody 45-tej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystoścach uczestniczył między innymi Prezydent RP Karol Nawrocki.
Pod historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej zebrali się dzisiaj także mieszkańcy miasta, a wśród nich stoczniowcy, którzy strajkowali w grudniu 1970 i sierpniu 1980 roku.

- Heroizm człowieka, ludzi, którzy tu pracowali i tworzyli swój świat, był światem też i naszym. Polak do Polaka praktycznie strzelał. Tego też po prostu nie można zapomnieć. - W trzech strajkach uczestniczyłem tu na terenie stoczni. W 70 roku przyszedłem tutaj do stoczni. Zostałem lekko ranny, pod nogami się rozerwał mi ten granat hukowy. - Euforia była, że po prostu udało nam się coś dokonać. To, co było w zasadzie niemożliwe, stało się możliwe - mówią stoczniowcy.

W trakcie wizyty w Szczecinie Karol Nawrocki złożył również kwiaty pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70', który znajduje się na placu Solidarności. Podczas oficjalnych obchodów wręczono również stypendia imienia Longina Komołowskiego dla zachodniopomorskich uczniów szkół średnich.
Relacja Jakuba Tomali

