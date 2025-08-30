Hossoland ogłasza przerwę w działaniu

Park Rozrywki Hossoland czasowo zawiesza swoją działalność. To już oficjalna informacja, którą potwierdził zarząd parku w swoich mediach społecznościowych.





Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Tym samym od poniedziałku nastąpi przerwa, w trakcie której - jak napisali właściele Hossolandu - "prowadzone będą prace nad udoskonaleniem infrastruktury oraz rozbudową stref rozrywki". Obecnie nie jest znany termin ponownego otwarcia parku. Dlatego też osby, które już kupiły bilety mają mieć możliwość uzyskania zwrotów. Hossoland rozpoczął swoją działalność pod koniec czerwca bieżącego roku. W parku pracuje ok. 300 osób.