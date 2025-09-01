Są miejsca pracy dla nauczycieli w regionie

Ponad 250 ofert czeka na nauczycieli, którzy chcieliby podjąć pracę w zachodniopomorskich szkołach.
W samym Szczecinie tych wakatów jest 56. I tak w stolicy Pomorza Zachodniego najbardziej poszukiwani są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wychowawcy świetlicy szkolnej. Wakaty dotyczą także - między innymi - przedmiotów z zakresu mechanizacji rolnictwa czy też kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Szczegóły wszystkich ofert dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski