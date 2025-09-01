Nowe ogniska ASF w Zachodniopomorskiem

Mamy dwa nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), które pojawiły się na terenie naszego regionu. Chodzi o miejscowości Bród w gminie Chociwel oraz Anielino w gminie Dobra.
Obszar ten, jako zapowietrzony, rozszerzony został także o kolejne miejscowości, czyli Dobropole, Mokrzyca, Zabrodzie, Bagna, Mokre, Krzemienna, Wojtaszyce i Wrześno.
Na terenie tym nie wolno obecnie m.in. organizować polowań zbiorowych, targów i wystaw rolnych oraz rozrzucać nawozu naturalnego pochodzącego od świń z tego obszaru.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
