    
Nowe ogniska ASF w Zachodniopomorskiem

Region Adam Wosik

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Mamy dwa nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), które pojawiły się na terenie naszego regionu. Chodzi o miejscowości Bród w gminie Chociwel oraz Anielino w gminie Dobra.
Obszar ten, jako zapowietrzony, rozszerzony został także o kolejne miejscowości, czyli Dobropole, Mokrzyca, Zabrodzie, Bagna, Mokre, Krzemienna, Wojtaszyce i Wrześno.

Na terenie tym nie wolno obecnie m.in. organizować polowań zbiorowych, targów i wystaw rolnych oraz rozrzucać nawozu naturalnego pochodzącego od świń z tego obszaru.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 1 komentarz

I można będzie wybić trochę świnek polskich rolników... a następnie sprowadzać z zagranicy naszpikowane antybiotykami

    
