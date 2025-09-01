Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wojewoda Zachodniopomorski unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczącą usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane.
Uchwała ta określa także zasady, na podstawie których dany pojazd może przejść na własność gminy. W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Międzyzdrojach działała tutaj bez podstawy prawnej. Zdaniem wojewody, w przyjętej uchwale, w sposób istotny, naruszone zostały przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na to rozstrzygnięcie przysługuje samorządowcom z Międzyzdrojów skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Idąc tym tropem dowiaduję się, że mogę postawić starą szafę na jezdni i nikt nie ma prawa jej stamtąd ruszyć.

