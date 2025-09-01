Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wspomnienia szczecińskich osadników wybrzmiały głosem artystów

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Dzięki osobom związanym z życiem kulturalnym i społecznym Szczecina wspomnienia przed i powojennych mieszkańców miasta wybrzmiały na nowo.
Wszystko dzięki akcji „NA GŁOSy. Czytamy wspomnienia osadników” - tłumaczy Krzysztof Lichtblau ze Stowarzyszenia „Oswajanie miasta”. - Wspomnienia zbieraliśmy z różnych książek, żeby one były też zróżnicowane, więc są to wspomnienia z różnych okresów, z konkursów pamiętnikarskich, które były organizowane w latach 60. i 70.

Wspomnienia czytała między innymi Monika Szymanik, właścicielka księgarni „Kamienica w Lesie”. - Tematyka jest bardzo bliska. Widać też ogromne zainteresowanie mieszkańców właśnie tę tematyką, szczecińskimi książkami, ale też właśnie tym czasem, 1945 i kilka lat później. To dla mnie wielka radość, myślę, że to ważne, żeby dzisiaj właśnie przeczytać te fragmenty.

Kolejne spotkanie z tej serii 12 września w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
