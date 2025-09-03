Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zwolnienie z opłat za komunikację miejską jednak tylko dla fanów piłki nożnej

Region Adam Wosik

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie będzie zapowiadanego kilka miesięcy temu zwolnienia z opłat za przejazd szczecińską komunikacją miejską kibiców udających się na mecze inne niż piłkarska ekstraklasa.
To efekt nienajlepszej sytuacji budżetowej - informuje przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik.

- Koszty utrzymania tej bazy komunikacji lokalnej rosną, wpływy maleją. Ta różnica między wpływami a kosztami się zwiększa i jakby w nieskończoność nie możemy zwalniać wszystkich z płacenia za bilety.

Pewne zwolnienia, za przejazd szczecińską komunikacją miejską, jednak się pojawią. Obejmą Honorowych Dawców Krwi Zasłużonych dla Zdrowia Narodu - zapowiada Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin Daria Radzimska.

- Zasłużony dla narodu to jest najwyższa odznaka powyżej 20 litrów. Dzisiaj mamy przepis, że w przypadku 18 litrów dla mężczyzn i 15 dla kobiet to są pierwszego stopnia. Na dzień dzisiejszy mamy tylko pierwszego stopnia. Dokładamy ten powyżej parametr - mówi Radzimska.

Planowane w tym zakresie zmiany musi jeszcze uchwalić Rada Miasta. Najbliższa sesja, również temu poświęcona, zaplanowana została na wtorek 9 września.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
To efekt nienajlepszej sytuacji budżetowej - informuje przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik.
Pewne zwolnienia, za przejazd szczecińską komunikacją miejską, jednak się pojawią. Obejmą Honorowych Dawców Krwi Zasłużonych dla Zdrowia Narodu - zapowiada Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin Daria Radzimska.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 5909 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5478 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4715 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4401 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4204 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 8:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

... i po prze rwie.
Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]
Patryk Jaskulski
Międzynarodowe Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie [ROZMOWA]
Szczecińscy uczniowie gotowi na nowy rok szkolny [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Palczyński

Najnowsze podcasty