Zwolnienie z opłat za komunikację miejską jednak tylko dla fanów piłki nożnej

Nie będzie zapowiadanego kilka miesięcy temu zwolnienia z opłat za przejazd szczecińską komunikacją miejską kibiców udających się na mecze inne niż piłkarska ekstraklasa.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

To efekt nienajlepszej sytuacji budżetowej - informuje przewodniczący Rady Miasta Paweł Bartnik.- Koszty utrzymania tej bazy komunikacji lokalnej rosną, wpływy maleją. Ta różnica między wpływami a kosztami się zwiększa i jakby w nieskończoność nie możemy zwalniać wszystkich z płacenia za bilety.Pewne zwolnienia, za przejazd szczecińską komunikacją miejską, jednak się pojawią. Obejmą Honorowych Dawców Krwi Zasłużonych dla Zdrowia Narodu - zapowiada Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Szczecin Daria Radzimska.- Zasłużony dla narodu to jest najwyższa odznaka powyżej 20 litrów. Dzisiaj mamy przepis, że w przypadku 18 litrów dla mężczyzn i 15 dla kobiet to są pierwszego stopnia. Na dzień dzisiejszy mamy tylko pierwszego stopnia. Dokładamy ten powyżej parametr - mówi Radzimska.Planowane w tym zakresie zmiany musi jeszcze uchwalić Rada Miasta. Najbliższa sesja, również temu poświęcona, zaplanowana została na wtorek 9 września.