Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta

Region Adam Wosik

Fot. Archiwum mieszkańców
Fot. Archiwum mieszkańców
Fot. Archiwum mieszkańców
Fot. Archiwum mieszkańców
Fot. Archiwum mieszkańców
Fot. Archiwum mieszkańców
Będzie wniosek radnych do Prezydenta Szczecina w sprawie wykonania pomiaru hałasu na ulicy Orzeszkowej w Szczecinie. Chodzi o kursujące w kierunku Polic pociągi towarowe.
Na ich uciążliwość wskazywali w środę mieszkańcy Niebuszewa w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt.

- Chciałam pokazać, bo pan, który mieszka na drugim piętrze od strony podwórka, wysłał jaki hałas jest od przyjeżdżających towarowych pociągów, które jadą z Polic czy do Polic - mówi kobieta.

- W trakcie, kiedy jedzie ciężki pociąg z Polic, tak jak pani przedstawiła nagranie, to ja ustawiam głośność telewizora na cały regulator, żeby cokolwiek usłyszeć i tak go nie słyszę. Więc przekazywanie nam, że były jakieś pomiary robione, to jest jakaś pomyłka - dodaje inna mieszkanka Niebuszewa.

Zdaniem radnego Andrzeja Radziwinowicza, wykonanie pomiarów hałasu na ulicy Orzeszkowej ma sens, jednak dopiero po pełnym uruchomieniu SKM-ki. W innym przypadku, w jego ocenie, badania te mogą okazać się dla mieszkańców dalece niekorzystne.

- Nie możemy żądać zrobienia teraz pomiarów, bo one są bez sensu. Nie chciałbym, żeby te pomiary były zrobione tak, że nic nie wykażą, a później jak zgłosimy się po ruszeniu już SKM-ki, to znowu zwrócimy się do PKP i oni powiedzą, że przecież zrobiliśmy pomiary. Tam niczego nie ma - podkreślał Radziwinowicz.

Zdaniem mieszkańców Niebuszewa, najlepszym rozwiązaniem dla tej części miasta byłby montaż ekranów akustycznych usytuowanych wzdłuż ulicy Orzeszkowej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Na uciążliwość kursujących w kierunku Polic pociągów towarowych wskazywali w środę mieszkańcy Niebuszewa w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt.
Zdaniem radnego Andrzeja Radziwinowicza, wykonanie pomiarów hałasu na ulicy Orzeszkowej ma sens, jednak dopiero po pełnym uruchomieniu SKM-ki. W innym przypadku, w jego ocenie, badania te mogą okazać się dla mieszkańców dalece niekorzystne.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6044 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5764 razy)
  3. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4851 razy)
  4. Hossoland ogłasza przerwę w działaniu
    (od 30 sierpnia oglądane 4499 razy)
  5. Kontrowersyjne polowania na Miedwiu. Ginęły również gatunki chronione
    (od 29 sierpnia oglądane 4367 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Prof. Krzysztof Kowalczyk
Rozpoczął się remont ścieżki łączącej jezioro Głębokie z Goplaną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa instalacja częściowym rozwiązaniem problemów na Niebuszewie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dariusz Zarzecki
... i po prze rwie.
Ci seniorzy wiedzą, jak obronić się w ciemnej uliczce [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty