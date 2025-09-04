Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta

Będzie wniosek radnych do Prezydenta Szczecina w sprawie wykonania pomiaru hałasu na ulicy Orzeszkowej w Szczecinie. Chodzi o kursujące w kierunku Polic pociągi towarowe.

Na ich uciążliwość wskazywali w środę mieszkańcy Niebuszewa w trakcie posiedzenia Komisji do spraw Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt.





- Chciałam pokazać, bo pan, który mieszka na drugim piętrze od strony podwórka, wysłał jaki hałas jest od przyjeżdżających towarowych pociągów, które jadą z Polic czy do Polic - mówi kobieta.



- W trakcie, kiedy jedzie ciężki pociąg z Polic, tak jak pani przedstawiła nagranie, to ja ustawiam głośność telewizora na cały regulator, żeby cokolwiek usłyszeć i tak go nie słyszę. Więc przekazywanie nam, że były jakieś pomiary robione, to jest jakaś pomyłka - dodaje inna mieszkanka Niebuszewa.Zdaniem radnego Andrzeja Radziwinowicza, wykonanie pomiarów hałasu na ulicy Orzeszkowej ma sens, jednak dopiero po pełnym uruchomieniu SKM-ki. W innym przypadku, w jego ocenie, badania te mogą okazać się dla mieszkańców dalece niekorzystne.- Nie możemy żądać zrobienia teraz pomiarów, bo one są bez sensu. Nie chciałbym, żeby te pomiary były zrobione tak, że nic nie wykażą, a później jak zgłosimy się po ruszeniu już SKM-ki, to znowu zwrócimy się do PKP i oni powiedzą, że przecież zrobiliśmy pomiary. Tam niczego nie ma - podkreślał Radziwinowicz.Zdaniem mieszkańców Niebuszewa, najlepszym rozwiązaniem dla tej części miasta byłby montaż ekranów akustycznych usytuowanych wzdłuż ulicy Orzeszkowej.