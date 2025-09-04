Nowe garaże przy Twardowskiego prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku

Prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku zakończy się budowa nowych, betonowych garaży przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.
Ich wykonawca, czyli spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, nadal czeka na zakończenie wszystkich formalności z tym związanych. Jak mówi prezes NiOL-u Radosław Kanarek, teraz wszystko już w rękach Urzędu Miasta.
- My jako spółka czekamy na dopełnienie formalności prawnych, czekamy na wniesienie również działki do spółki i w tym momencie, kiedy te formalności zostaną dopełnione, jesteśmy w stanie ruszyć z inwestycją. Dysponujemy zasobami, jeśli chodzi o architekta, również jeśli chodzi o kwestie planowania i przygotowania inwestycji, także czekamy - powiedział Kanarek.
Planowana przez spółkę NiOL inwestycja powstanie w miejscu zlikwidowanego w ubiegłym roku garażowiska, na którym usytuowanych było około stu garaży typu "blaszak".
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
czy tylko ja mam wrażenie, że likwidacja tego "blaszanego" garażowiska i budowa nowego garażowiska miała, ma i mieć będzie na celu tylko i wyłącznie wydanie publicznej kasy i załatwienia komuś roboty, czyli - kasy???
Ktoś zrobił jakąś kalkulację efektywności tego typu "inwestycji"???
aaaa! Przepraszam. Nie zwróciłem uwagi na chyba najważniejsze:
"czekamy na wniesienie również działki do spółki ".
Teren miejski. Jak w piosence: tu na razie jest ściernisko