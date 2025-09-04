Nowe garaże przy Twardowskiego prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku

Prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku zakończy się budowa nowych, betonowych garaży przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.

Ich wykonawca, czyli spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, nadal czeka na zakończenie wszystkich formalności z tym związanych. Jak mówi prezes NiOL-u Radosław Kanarek, teraz wszystko już w rękach Urzędu Miasta.



- My jako spółka czekamy na dopełnienie formalności prawnych, czekamy na wniesienie również działki do spółki i w tym momencie, kiedy te formalności zostaną dopełnione, jesteśmy w stanie ruszyć z inwestycją. Dysponujemy zasobami, jeśli chodzi o architekta, również jeśli chodzi o kwestie planowania i przygotowania inwestycji, także czekamy - powiedział Kanarek.



Planowana przez spółkę NiOL inwestycja powstanie w miejscu zlikwidowanego w ubiegłym roku garażowiska, na którym usytuowanych było około stu garaży typu "blaszak".



