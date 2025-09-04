To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie

Jedenaście osób zatrzymanych między Kijewem a Płonią. Policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody osobowe, które jechały w stronę granicy.
Kierowali nimi dwaj Ukraińcy, najprawdopodobniej to kurierzy próbujący przerzucić imigrantów do Niemiec. To wstępne informacje, jakie przekazała nam Straż Graniczna.
Nie ustalono jeszcze, jakiej narodowości jest dziewięć pozostałych osób. Wszyscy zostali przewiezieni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie - trwają czynności z zatrzymanymi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
A niemiaszki nikogo nie zatrzymują w drodze do polski ... jeszcze ich podwożą policyjnymi samochodami .. pytanie dla kogo pracują nasi urzędnicy ?
@Zielony, ty ciągle "bąkiewiczem" walisz... Nasi pogranicznicy też tylko nielicznych zatrzymują od strony Niemiec.
@ Jan Nowak-ps Janie ,przecież nawet jak Niemcy nam podrzucą to nic takiego,wszak to nasi przyjaciele.
A czy to nie Niemieckie służby powinny kontrolować sobie kto wjeżdża do ich kraju ?
Mam nadzieję, że Ukraińcy zasilą swoje wojska na froncie.