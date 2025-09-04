Nowa siedziba Wód Polskich na szczecińskiej Wenecji. Byliśmy na placu budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Zakończył się pierwszy etap budowy nowej siedziby Wód Polskich przy ulicy Kolumba. Zostały prace wykończeniowe i instalacyjne.

Budynek po dawnej wytwórni alkoholi i drożdży zyskał m.in. dodatkową, czwartą kondygnację. O inwestycji, na placu budowy, opowiadali dziennikarzom dyrektor szczecińskich Wód Polskich Michał Durka i rzecznik instytucji Marek Synowiecki.



- Wejdziemy na parter, pierwsze i drugie piętro. Jesteśmy przed pracami wykończeniowymi i odtworzeniem tego, żeby ten budynek wyglądał mimo wszystko tak, jak ta nasza stara szczecińska Wenecja. To jest element rewitalizacji szczecińskiej Wenecji. Liczę na to, że w tym obszarze miasta ta inwestycja prowadzona przez podmiot publiczny będzie takim przykładem dla innych inwestorów zmiany tego otoczenia - mówił dyrektor szczecińskich Wód Polskich Michał Durka.



- Poprawią się znacznie warunki pracy załogi Wód Polskich w Szczecinie. Na poziomie minus jeden przewidzieliśmy salę konferencyjną i salę edukacji wodnej. Na parterze będzie hol z recepcją. Pozostałe trzy kondygnacje będą oczywiście zajęte przez kadrę. Zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, została zachowana ściana frontowa od strony ulicy Kolumba. To są pozostałości dawnej wytwórni alkoholi i drożdży - podkreślał rzecznik instytucji Marek Synowiecki.



Powstać ma też m.in. parking na około 30 miejsc i przystań dla małych jednostek Wód Polskich. Budowa nowej siedziby kosztuje ponad 41 milionów złotych. Ma być gotowa w maju przyszłego roku.



