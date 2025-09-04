Nowe poidełka w szczecińskich szkołach

Kolejne poidełka w szczecińskich szkołach. W podstawówkach, szkołach średnich i na uczelniach Zakład Wodociągów i Kanalizacji zainstaluje 25 nowych urządzeń. Do tej pory działa ich ponad 80.

Ścienny dystrybutor wody do napełniania bidonów, który pojawił się w kolejnych placówkach uruchamia się za pomocą przycisku wmontowanego w obudowę. Jest wyposażony w wylewkę, która ogranicza chlapanie. W ramach kampanii "Pij kranówkę" prowadzone są także warsztaty i konkursy dla uczniów.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski