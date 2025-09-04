Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Hodowca-recydywista posiadał plantację konopi indyjskich. Został zatrzymany

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
Za nielegalną plantację konopi indyjskich wkrótce odpowie przed sądem. Chodzi o 42-latka, który został zatrzymany przez kryminalnych z Białogardu.
Mężczyzna w mieszkaniu hodował 13 krzewów konopi w różnej fazie wzrostu. Rośliny trzymał w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w lampy i wentylatory.

42-latek był już wcześniej zatrzymany przez służby, wówczas kryminalni znaleźli u niego ponad kilogram marihuany i 28 krzewów konopi indyjskich.

Śledczy ustalają, w jakich ilościach i na jaki rynek trafiał gotowy do dalszej sprzedaży towar.

Edycja tekstu: Michał Król

