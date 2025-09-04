Hodowca-recydywista posiadał plantację konopi indyjskich. Został zatrzymany

Za nielegalną plantację konopi indyjskich wkrótce odpowie przed sądem. Chodzi o 42-latka, który został zatrzymany przez kryminalnych z Białogardu.

Edycja tekstu: Michał Król

Mężczyzna w mieszkaniu hodował 13 krzewów konopi w różnej fazie wzrostu. Rośliny trzymał w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w lampy i wentylatory.42-latek był już wcześniej zatrzymany przez służby, wówczas kryminalni znaleźli u niego ponad kilogram marihuany i 28 krzewów konopi indyjskich.Śledczy ustalają, w jakich ilościach i na jaki rynek trafiał gotowy do dalszej sprzedaży towar.