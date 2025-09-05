Zapraszamy na spotkanie autorskie z twórcami audiobooka i spektaklu "Hrabiny przodem"

Olga Adamska w „Hrabinach przodem” – wyjątkowe spotkanie w Studiu S1 Radia Szczecin. We wtorek zapraszamy na rozmowę z twórcami radiowego audiobooka i spektaklu teatralnego.
W spotkaniu wezmą też udział twórcy radiowego audiobooka oraz autorka grafik do tomiku „Hrabiny przodem” – Ewa Kaziszko.
Spotkanie już we wtorek (9 września) o godzinie 17 w Studiu S1 Radia Szczecin. Jeśli chcesz przyjść posłuchać audiobooka „na żywo” i porozmawiać z twórcami – to wystarczy odebrać bezpłatną wejściówkę.
Odcinków audiobooka można cały czas słuchać na naszej stronie i w serwisie Spotify.