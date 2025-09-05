Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Zapraszamy na spotkanie autorskie z twórcami audiobooka i spektaklu "Hrabiny przodem"

Region Joanna Skonieczna

Olga Adamska w „Hrabinach przodem” – wyjątkowe spotkanie w Studiu S1 Radia Szczecin. We wtorek zapraszamy na rozmowę z twórcami radiowego audiobooka i spektaklu teatralnego.
Na scenie obok Olgi Adamskiej pojawią się muzycy, Roman Rydz i Wojciech Gunia. O tekstach do tomików „Hrabiny przodem” i „My Hrabiny. Myślę, więc zapisałam” opowie autorka, Anna Ołów-Wachowicz. O, cieszącym się ogromną popularnością, przedstawieniu w Teatrze Polskim reżyser Arkadiusz Buszko.

W spotkaniu wezmą też udział twórcy radiowego audiobooka oraz autorka grafik do tomiku „Hrabiny przodem” – Ewa Kaziszko.

Spotkanie już we wtorek (9 września) o godzinie 17 w Studiu S1 Radia Szczecin. Jeśli chcesz przyjść posłuchać audiobooka „na żywo” i porozmawiać z twórcami – to wystarczy odebrać bezpłatną wejściówkę.

Odcinków audiobooka można cały czas słuchać na naszej stronie i w serwisie Spotify.

radioszczecin.tv

Przemysław Neumann
Rozwój stoczni Gryfia to "potężny impuls dla gospodarki morskiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Setki kotów czekają na adopcję w schroniskach w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa siedziba Wód Polskich na szczecińskiej Wenecji. Byliśmy na placu budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Krzysztof Kowalczyk
Rozpoczął się remont ścieżki łączącej jezioro Głębokie z Goplaną [WIDEO, ZDJĘCIA]

