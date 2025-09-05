Zamiast betonu, pojawi się zieleń

Coraz bliżej zielonych zmian wokół szczecińskiej Netto Areny. Z placu ma zniknąć ponad 3 tysiące metrów kwadratowych betonu, a w zamian pojawi się prawie 500 metrów kwadratowych zieleni.
Wykonawca właśnie przejął plac budowy. Posadzone zostaną 24 platany i 10 klonów, a także trawy, byliny i krzewy.
Prace mają zająć trzy miesiące, będą kosztować prawie 2 miliony złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
