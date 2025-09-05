Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Zamiast betonu, pojawi się zieleń

Region Anna Pałamar

Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Fot. UM Szczecin
Coraz bliżej zielonych zmian wokół szczecińskiej Netto Areny. Z placu ma zniknąć ponad 3 tysiące metrów kwadratowych betonu, a w zamian pojawi się prawie 500 metrów kwadratowych zieleni.
Wykonawca właśnie przejął plac budowy. Posadzone zostaną 24 platany i 10 klonów, a także trawy, byliny i krzewy.

Prace mają zająć trzy miesiące, będą kosztować prawie 2 miliony złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz 1 komentarz

Za to na remontowanej ul. Krzemiennej wprowadzają BETONOZĘ!
Likwidują pasy zieleni, które do niedawna oddzielały chodniki dla pieszych od parkanów posesji.
Zamiast tego budowlańcy układają ogromne kostkowe chodniki...
Szkoda

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Wjazd do Szczecina nabierze nowych kolorów
    (od 30 sierpnia oglądane 6193 razy)
  2. Dożynki w Zachodniopomorskiem
    (od 30 sierpnia oglądane 5976 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od wczoraj oglądane 5535 razy)
  4. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od wczoraj oglądane 5499 razy)
  5. PKO Półmaraton Szczeciński. Znamy zwycięzców [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 31 sierpnia oglądane 4969 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowy mural na Stołczynie. Hołd bohaterce powstania listopadowego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nawierzchnia przygotowana do tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przemysław Neumann
Rozwój stoczni Gryfia to "potężny impuls dla gospodarki morskiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Setki kotów czekają na adopcję w schroniskach w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowa siedziba Wód Polskich na szczecińskiej Wenecji. Byliśmy na placu budowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty