Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Uroczyste ślubowanie nowych adwokatów

Region Wojciech Ochrymiuk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczecińska Izba Adwokacka powitała 16 nowych mecenasów. W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość ślubowania adwokatów.
- To uhonorowanie trzyletniej pracy w kancelarii podczas aplikacji, oraz zdanego egzaminu adwokackiego - mówi Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie mecenas Piotr Dobrołowicz.

- Ten egzamin adwokacki w tym roku przebiegał bardzo dobrze i w zasadzie wszyscy ten egzamin zdali. Dzisiaj cieszymy się, że możemy być razem z młodymi adwokatami, którzy wstępują do tego zawodu, ale także, że możemy być z ich rodzinami, z ich przyjaciółmi - mówi Dobrołowicz.

- Tradycją wydarzenia są obłóczyny - tłumaczy ślubująca dziś aplikantka Kalina Domaradzka.

- Patroni, którzy prowadzili nas przez tę drogę przez trzy lata, uroczyście założą nam togi. Niewątpliwie droga bardzo ciężka. Dzisiaj wydaje mi się, że generalnie emocje już się uspokoiły, natomiast jak zobaczyłam tutaj też moich bliskich, swoją rodzinę, to jednak gdzieś to wszystko wróciło - mówi Domaradzka.

Wśród ślubujących dziś aplikantów było 13 kobiet i trzech mężczyzn. Żeby zostać adwokatami musieli ukończyć pięcioletnie studia magisterskie na kierunku prawo oraz trzyletnią aplikację.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
