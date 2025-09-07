Polska zagłosuje przeciwko umowie handlowej z Mercosurem - powiedział podczas dożynek w Przelewicach sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
- Takim krajem na pewno jest Francja. Ostatnio pan premier Donald Tusk w czasie spotkania z prezydentem Macronem rozmawiał także o możliwości stworzenia mniejszości blokującej. Takim krajem są również Włochy - mówił sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.
Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że włączy się w działania na rzecz budowania kolacji przeciwko tej umowie - dodał Stefaniak.
- Ufamy, że ta deklaracja będzie kontynuowana i będzie pan podejmował rozmowy z Włochami. Trzymamy panie prezydencie mocno kciuki. Zróbmy to razem. Blokowanie umowy Mercosur musi być budowane wspólnie, rząd plus pałac prezydencki - mówił Jakub Stefaniak.
Komisja Europejska przyjęła w środę umowę handlową z Mercosurem. Wejdzie ona w życie po zgodzie Parlamentu Europejskiego oraz minimum 15 państw członkowskich UE.
Edycja tekstu: Michał Król
Plan jest taki, żeby znaleźć w Unii Europejskiej mniejszość blokującą, czyli kraje, których stanowisko w sprawie umowy z Mercosurem jest tożsame z Polską.
Dodaj komentarz 2 komentarze
Negocjacje dotyczące umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Mercosurem rozpoczęły się w 1999 roku, czyli jeszcze nim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
Ich głównym celem było ustanowienie kompleksowego porozumienia obejmującego dialog polityczny, współpracę oraz handel, a rozmowy w sprawie komponentu handlowego zakończyły się politycznym porozumieniem w 2019 roku.
...zakończyły się politycznym porozumieniem w 2019 roku...
Pretensje odnośnie treści tego porozumienia należy kierować do ówcześnie rządzących w Polsce.
Teraz możemy jedynie mierzyć się za skutkami tego, co Morawiecki, Kaczyński & kompani dla nas "załatwili"
Zjechali sie z całego województwa, żeby robić za tło dla ministra. Typowy PSL, mentalność i sposób działania z lat 90tych :)