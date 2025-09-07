Polska zagłosuje przeciwko umowie handlowej z Mercosurem - powiedział podczas dożynek w Przelewicach sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.

Edycja tekstu: Michał Król

Plan jest taki, żeby znaleźć w Unii Europejskiej mniejszość blokującą, czyli kraje, których stanowisko w sprawie umowy z Mercosurem jest tożsame z Polską.- Takim krajem na pewno jest Francja. Ostatnio pan premier Donald Tusk w czasie spotkania z prezydentem Macronem rozmawiał także o możliwości stworzenia mniejszości blokującej. Takim krajem są również Włochy - mówił sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że włączy się w działania na rzecz budowania kolacji przeciwko tej umowie - dodał Stefaniak.- Ufamy, że ta deklaracja będzie kontynuowana i będzie pan podejmował rozmowy z Włochami. Trzymamy panie prezydencie mocno kciuki. Zróbmy to razem. Blokowanie umowy Mercosur musi być budowane wspólnie, rząd plus pałac prezydencki - mówił Jakub Stefaniak.Komisja Europejska przyjęła w środę umowę handlową z Mercosurem. Wejdzie ona w życie po zgodzie Parlamentu Europejskiego oraz minimum 15 państw członkowskich UE.