Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Pracowało nad nią kilkudziesięciu mieszkańców Szczecina, a teraz zdobi centrum miasta. Mowa o mozaice "Przybyli", która upamiętnia pierwszych osadników w polskim Szczecinie.
W niedzielę odbyło się jej uroczyste odsłonięcie. Inspiracją było historyczne zdjęcie wykonane w 1947 roku przez Bogdana Celichowskiego.

Mozaika została wykonana podczas warsztatów prowadzonych na przełomie czerwca i lipca przez Karolinę Gołębiowską.

- W sensie dosłownym jest zlepkiem różnych elementów, ale przedstawia też tę symboliczną mozaikę ludzką - mówi Marcin Chruśliński ze Stowarzyszenia "Oswajanie miasta": - Mozaikę, którą my - jako szczecinianie - jesteśmy. Wszyscy tu, jeżeli nie my sami, to nasi rodzice czy dziadkowie, przyjechali. Pomysł Karoliny był taki, żeby wpleść w tę mozaikę także elementy lustrzane, żebyśmy mogli się wszyscy - w towarzystwie tych przybyłych osadników - przejrzeć... Ale też przejrzeć się w historii.

- Tworzenie tej mozaiki było bardzo ciekawym doświadczeniem - mówi szczecinianka i uczestniczka warsztatów Agnieszka Chmurska. - Jest to historia dla mnie bardzo znacząca. Moja rodzina - jak wszystkich szczecinian - jest po prostu przyjezdna, stąd była to dla mnie wewnętrzna podróż do przeszłości. Nie mojej, ale moich przodków.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" w ramach obchodów 80. urodzin Szczecina. Wzięło w nim udział ponad 50 mieszkańców miasta. Można ją oglądać przy ulicy 5 Lipca 27 w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
