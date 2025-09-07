Pierwsi szczecinianie uwiecznieni na mozaice [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pracowało nad nią kilkudziesięciu mieszkańców Szczecina, a teraz zdobi centrum miasta. Mowa o mozaice "Przybyli", która upamiętnia pierwszych osadników w polskim Szczecinie.

W niedzielę odbyło się jej uroczyste odsłonięcie. Inspiracją było historyczne zdjęcie wykonane w 1947 roku przez Bogdana Celichowskiego.



Mozaika została wykonana podczas warsztatów prowadzonych na przełomie czerwca i lipca przez Karolinę Gołębiowską.



- W sensie dosłownym jest zlepkiem różnych elementów, ale przedstawia też tę symboliczną mozaikę ludzką - mówi Marcin Chruśliński ze Stowarzyszenia "Oswajanie miasta": - Mozaikę, którą my - jako szczecinianie - jesteśmy. Wszyscy tu, jeżeli nie my sami, to nasi rodzice czy dziadkowie, przyjechali. Pomysł Karoliny był taki, żeby wpleść w tę mozaikę także elementy lustrzane, żebyśmy mogli się wszyscy - w towarzystwie tych przybyłych osadników - przejrzeć... Ale też przejrzeć się w historii.



- Tworzenie tej mozaiki było bardzo ciekawym doświadczeniem - mówi szczecinianka i uczestniczka warsztatów Agnieszka Chmurska. - Jest to historia dla mnie bardzo znacząca. Moja rodzina - jak wszystkich szczecinian - jest po prostu przyjezdna, stąd była to dla mnie wewnętrzna podróż do przeszłości. Nie mojej, ale moich przodków.



Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie "Oswajanie miasta" w ramach obchodów 80. urodzin Szczecina. Wzięło w nim udział ponad 50 mieszkańców miasta. Można ją oglądać przy ulicy 5 Lipca 27 w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas