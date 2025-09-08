Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Radni zajmą się regulaminem korzystania z terenów zielonych

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów zieleni Gminy Miasta Szczecin wraca na salę sesyjną.
- Jej fragment, w części dotyczącej "karania za naruszenia przepisów porządkowych", uchylił wojewoda zachodniopomorski - przypomina zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. - W całej Polsce wojewodowie różnie podchodzą do tematu. Nawet u nas wojewoda zachodniopomorski zmienił swoje dotychczasowe spojrzenie na ten temat i w przypadku innej gminy wcześniej na to pozwolił. W przypadku Szczecina podjął inną decyzję, dlatego chcemy doprecyzować te przepisy w zakresie karania za wjazdy.

Zdaniem wojewody, sporne były tak zwane przepisy porządkowe i ich niezgodność z ustawą o samorządzie gminnym.

Szczecińscy radni zajmą się uchwałą we wtorek.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
W pierwszej kolejności zajmijcie się samochodami Waldix i tymi podobnymi podmiotami od zieleni miejskiej i np. enea, którzy ciężkimi samochodami wjeżdżają na świeżo wyremontowane alejki w parku Kasprowicza, place i inne miejsca, bo nie chce im się podejść 10metrów... gdzie jest nasz Krzystek IV Zadłużony? Czy ktoś nad tym panuje?

