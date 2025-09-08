Radni zajmą się regulaminem korzystania z terenów zielonych

Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenów zieleni Gminy Miasta Szczecin wraca na salę sesyjną.

Zdaniem wojewody, sporne były tak zwane przepisy porządkowe i ich niezgodność z ustawą o samorządzie gminnym.







Szczecińscy radni zajmą się uchwałą we wtorek.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- Jej fragment, w części dotyczącej "karania za naruszenia przepisów porządkowych", uchylił wojewoda zachodniopomorski - przypomina zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. - W całej Polsce wojewodowie różnie podchodzą do tematu. Nawet u nas wojewoda zachodniopomorski zmienił swoje dotychczasowe spojrzenie na ten temat i w przypadku innej gminy wcześniej na to pozwolił. W przypadku Szczecina podjął inną decyzję, dlatego chcemy doprecyzować te przepisy w zakresie karania za wjazdy.