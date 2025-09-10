Praca czeka na nauczycieli w regionie

Już nie ponad 250, a jedynie nieco ponad 150 ofert czeka na nauczycieli, którzy chcieliby podjąć pracę w zachodniopomorskich szkołach.
Dane te publikuje na bieżąco - na swojej stronie internetowej - Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Wynika z nich, że w samej stolicy Pomorza Zachodniego placówki oświatowe najbardziej poszukują wychowawców w świetlicy szkolnej, nauczycieli wychowania przedszkolnego czy też logopedów. Wakaty dotyczą także - między innymi - pedagogów oraz nauczycieli kształcących uczniów z niepełnosprawnościami.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Wynika z nich, że w samej stolicy Pomorza Zachodniego placówki oświatowe najbardziej poszukują wychowawców w świetlicy szkolnej, nauczycieli wychowania przedszkolnego czy też logopedów. Wakaty dotyczą także - między innymi - pedagogów oraz nauczycieli kształcących uczniów z niepełnosprawnościami.
Autorka edycji: Joanna Chajdas