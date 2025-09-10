Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Praca czeka na nauczycieli w regionie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Już nie ponad 250, a jedynie nieco ponad 150 ofert czeka na nauczycieli, którzy chcieliby podjąć pracę w zachodniopomorskich szkołach.
Dane te publikuje na bieżąco - na swojej stronie internetowej - Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Wynika z nich, że w samej stolicy Pomorza Zachodniego placówki oświatowe najbardziej poszukują wychowawców w świetlicy szkolnej, nauczycieli wychowania przedszkolnego czy też logopedów. Wakaty dotyczą także - między innymi - pedagogów oraz nauczycieli kształcących uczniów z niepełnosprawnościami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od przedwczoraj oglądane 8518 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7168 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6100 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5237 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4230 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Marek Duklanowski
Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Chór Chłopięcy „Słowiki” odznaczony Medalem za zasługi dla miasta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty