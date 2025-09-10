Radny o uchwale krajobrazowej: zajmie się tym zespół specjalistów

10 lat temu nam się nie udało, uchwała była zbyt obszerna, teraz ma być inaczej - tak o tzw. uchwale krajobrazowej mówi szczeciński radny PiS - Marek Duklanowski.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Na wtorkowej sesji zapadła decyzja, że Rada Miasta Szczecin wznowi prace nad tym dokumentem. Uchwała ma określać zasady i charakter budynków czy wielkość reklam.- Ta wizja ma zostać wypracowana przez specjalny zespół. Mam nadzieję, że teraz jest wola do działania - mówił, w porannej "Rozmowie pod Krawatem", radny PiS.Zdaniem szczecińskiego radnego, być może już do roku 2030 zmieni się otocznie Placu Adamowicza. Niższe pawilony zostaną wyburzone i powstaną tam budynki o wysokości do 23 metrów.Radni zdecydowali również, że miejsca postojowe przy ulicy Szymanowskiego, na tyłach Urzędu Miasta, które obecnie służą radnym, będą dostępne dla mieszkańców.- Żaden z radnych nie chciał tych miejsc - podkreślał Marek Duklanowski: - To jest jak z socjalizmem, który za każdym razem naprawiał błędy, które sam tworzył. Właśnie w ten sposób radni Platformy, radni Zielonych i radni prezydenta Krzyska postąpili, czyli rok wcześniej zabrali, a we wtorek wspaniałomyślnie oddali...Radni zdecydowali również, że w Szczecinie powstanie całoroczne lodowisko, choć za wcześnie mówić gdzie i kiedy. Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.W czwartek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie Shivan Fate, starosta policki.