Sedinum | Leszek Herman

Radny o uchwale krajobrazowej: zajmie się tym zespół specjalistów

Region Piotr Tolko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
10 lat temu nam się nie udało, uchwała była zbyt obszerna, teraz ma być inaczej - tak o tzw. uchwale krajobrazowej mówi szczeciński radny PiS - Marek Duklanowski.
Marek Duklanowski

Marek Duklanowski

Rada Miasta Szczecin chce uporządkować przestrzeń miejską
Na wtorkowej sesji zapadła decyzja, że Rada Miasta Szczecin wznowi prace nad tym dokumentem. Uchwała ma określać zasady i charakter budynków czy wielkość reklam.

- Ta wizja ma zostać wypracowana przez specjalny zespół. Mam nadzieję, że teraz jest wola do działania - mówił, w porannej "Rozmowie pod Krawatem", radny PiS.

Zdaniem szczecińskiego radnego, być może już do roku 2030 zmieni się otocznie Placu Adamowicza. Niższe pawilony zostaną wyburzone i powstaną tam budynki o wysokości do 23 metrów.

Radni zdecydowali również, że miejsca postojowe przy ulicy Szymanowskiego, na tyłach Urzędu Miasta, które obecnie służą radnym, będą dostępne dla mieszkańców.

- Żaden z radnych nie chciał tych miejsc - podkreślał Marek Duklanowski: - To jest jak z socjalizmem, który za każdym razem naprawiał błędy, które sam tworzył. Właśnie w ten sposób radni Platformy, radni Zielonych i radni prezydenta Krzyska postąpili, czyli rok wcześniej zabrali, a we wtorek wspaniałomyślnie oddali...

Radni zdecydowali również, że w Szczecinie powstanie całoroczne lodowisko, choć za wcześnie mówić gdzie i kiedy. Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

W czwartek gościem "Rozmów pod Krawatem" będzie Shivan Fate, starosta policki.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
