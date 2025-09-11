33-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa 8-letniego syna partnerki

33-letni Mateusz K. stanie przed Sądem Okręgowym w Koszalinie pod zarzutami znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 8-letnim synem partnerki i usiłowania jego zabójstwa - podała prokuratura okręgowa.





W sylwestra w mieszkaniu w Krosinie mężczyzna włożył chłopca do wanny z gorącą wodą. Chłopiec przeżył, ale doznał ciężkich, rozległych poparzeń od drugiego do czwartego stopnia, głównie rąk, nóg, podbrzusza i twarzy.Mateusz K. po zatrzymaniu usłyszał zarzuty spowodowania obrażeń u dziecka, znęcania się i narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na zmianę kwalifikacji czynu i przedstawienia 33-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa. Oskarżonemu grozi kara wiezienia na czas nie krótszy niż 15 lat albo dożywocie.