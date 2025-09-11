33-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa 8-letniego syna partnerki

33-letni Mateusz K. stanie przed Sądem Okręgowym w Koszalinie pod zarzutami znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 8-letnim synem partnerki i usiłowania jego zabójstwa - podała prokuratura okręgowa.
W sylwestra w mieszkaniu w Krosinie mężczyzna włożył chłopca do wanny z gorącą wodą. Chłopiec przeżył, ale doznał ciężkich, rozległych poparzeń od drugiego do czwartego stopnia, głównie rąk, nóg, podbrzusza i twarzy.
Mateusz K. po zatrzymaniu usłyszał zarzuty spowodowania obrażeń u dziecka, znęcania się i narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na zmianę kwalifikacji czynu i przedstawienia 33-latkowi zarzutu usiłowania zabójstwa. Oskarżonemu grozi kara wiezienia na czas nie krótszy niż 15 lat albo dożywocie.
Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
"Oparzenie czwartego stopnia jest najcięższym rodzajem oparzenia, które niszczy nie tylko skórę, ale także tkanki pod nią, takie jak mięśnie, ścięgna, a nawet kości, prowadząc do ich zniszczenia i martwicy. Leczenie jest skomplikowane, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej i zazwyczaj obejmuje zabiegi chirurgiczne, takie jak usunięcie martwych tkanek i przeszczepy skóry, a czasem może prowadzić do amputacji. "
Potocznie mówiąc: ugotował go...