Gratka dla miłośników kolei w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W szczecińskiej Event Arenie można oglądać 12. Wystawę Makiet Kolejowych przygotowaną przez Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei.

Zwiedzający mogą podziwiać świat kolei w pomniejszeniu, ze szczególnym uwzględnieniem miniaturowych pociągów.



- Największą atrakcją jest makieta długa na około 150 metrów – mówi członek klubu Wojciech Śmigielski. - Są tu moduły nasze szczecińskie, przyjezdne m.in. kolegów z Zielonej Góry. Są tu makiety przedstawiające realne stacje odwzorowane 1 do 1, np. Trzcińsko-Zdrój lub Nojewo oraz wymyślone makiety jednak zachowane z zasadami budowy stacji kolejowej.



Wystawa zgromadziła mieszkańców w różnym wieku, przede wszystkim rodziców z dziećmi.



- Dobre wrażenia. Najbardziej podobał mi się pociąg towarowy. - Mnie się podobają wszystkie pociągi ze względu na tą szczegółowość, detale, które są bardzo wymagające. - Fajnie popatrzeć na takie zabawki i powspominać, jak to kiedyś się dzieciom układało takie kolejki. - Zaraziliśmy się tutaj, jak byliśmy poprzednio. No i tak się zaczęło. Kupiliśmy sobie dwa zestawy. Złożyliśmy sobie u młodego w pokoju i się bawimy - tak o swoich wrażeniach opowiadali odwiedzający wystawę.



Wystawę można oglądać w sobotę do godziny 20 przy ul. Księdza Stanisława Staszica 1. W niedzielę będzie czynna od 11 do 16.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski