Sedinum | Leszek Herman

Chciał wyjść z marketu, nie płacąc. Doszło do szarpaniny

Region Elżbieta Bielecka

Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Fot. www.pixabay.com/photo-2102488 (domena publiczna)
Trzy miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który próbował ukraść sprzęt ze szczecińskiego marketu budowlanego.
Zabrał z półki sklepowej dwa laserowe dalmierze i próbował wyjść, nie płacąc.

Mężczyznę chcieli powstrzymać pracownicy ochrony sklepu - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

- Kiedy podjęli interwencję w celu odzyskania towaru, mężczyzna stał się agresywny. Nie chcąc oddać skradzionych przedmiotów, użył wobec ochroniarzy przemocy fizycznej. Jego zachowanie wypełniło znamiona kradzieży rozbójniczej - przestępstwa zagrożonego znacznie surowszą karą niż zwykła kradzież - dodaje Pankau.

Na miejsce wezwano patrol z komisariatu Szczecin-Dąbie. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Usłyszał zarzuty. Podejrzany jest obcokrajowcem, dodatkowo sporządzono wniosek o wydalenie go z kraju.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Najnowsze podcasty