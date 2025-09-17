Chciał wyjść z marketu, nie płacąc. Doszło do szarpaniny

Trzy miesiące spędzi w areszcie mężczyzna, który próbował ukraść sprzęt ze szczecińskiego marketu budowlanego.

Zabrał z półki sklepowej dwa laserowe dalmierze i próbował wyjść, nie płacąc.



Mężczyznę chcieli powstrzymać pracownicy ochrony sklepu - relacjonuje asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



- Kiedy podjęli interwencję w celu odzyskania towaru, mężczyzna stał się agresywny. Nie chcąc oddać skradzionych przedmiotów, użył wobec ochroniarzy przemocy fizycznej. Jego zachowanie wypełniło znamiona kradzieży rozbójniczej - przestępstwa zagrożonego znacznie surowszą karą niż zwykła kradzież - dodaje Pankau.



Na miejsce wezwano patrol z komisariatu Szczecin-Dąbie. Policjanci obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Usłyszał zarzuty. Podejrzany jest obcokrajowcem, dodatkowo sporządzono wniosek o wydalenie go z kraju.



Autorka edycji: Joanna Chajdas