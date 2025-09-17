Mętna zanieczyszczona woda w rzece Płoni. Kryzysowy Punkt Kontrolny RZGW Szczecin otrzymał informację o zanieczyszczeniach w wodzie na wysokości ulicy Pomorskiej w Szczecinie i za mostem przy ulicy Racławickiej.
Szaro-brunatna woda miała wypływać z cieku wodnego Niedźwiedzianka. Unoszący się tam zapach sugeruje, że ścieki mogą być pochodzenia komunalnego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do badań.
Trwa ustalanie przyczyn zanieczyszczenia.
