Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
3 miesiące aresztu za paserkę dla 46-latka z Barwic. Dzięki akcji policji odzyskano też Forda Mondeo skradzionego w Niemczech.
Auto warte 120 tysięcy złotych znajdowało się na terenie jednej z działek. Tam odnaleźli je szczecineccy mundurowi.

46-letni właściciel działki sam zgłosił się do komisariatu na przesłuchanie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Odzyskany samochód wkrótce będzie przekazany właścicielowi. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.

Edycja tekstu: Michał Król

Najnowsze podcasty