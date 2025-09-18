Policja odnalazła skradzione auto. Paser sam zgłosił się na komisariat [WIDEO]

Mat. Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
3 miesiące aresztu za paserkę dla 46-latka z Barwic. Dzięki akcji policji odzyskano też Forda Mondeo skradzionego w Niemczech.
Auto warte 120 tysięcy złotych znajdowało się na terenie jednej z działek. Tam odnaleźli je szczecineccy mundurowi.
46-letni właściciel działki sam zgłosił się do komisariatu na przesłuchanie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.
Odzyskany samochód wkrótce będzie przekazany właścicielowi. Mężczyźnie grozi 5 lat pozbawienia wolności.
