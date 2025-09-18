Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Nowy prezes szczecińskiego Sądu Okręgowego

Region Julia Nowicka

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Sędzia Grzegorz Kasicki nowym prezesem szczecińskiego Sądu Okręgowego. Został wybrany na sześcioletnią kadencję.
Sędzia Kasicki ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, a po odbyciu aplikacji pracował w Sądach Rejonowych w Gryfinie i Szczecinie. Od 2003 roku orzeka w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego, rozpoznawał wiele skomplikowanych spraw, ostatnio sprawę tzw. afery melioracyjnej.

Od ubiegłego roku pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra sprawiedliwości.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

