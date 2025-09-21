Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecinianie pamiętają o ogrodach, przed nadchodzącą jesienią. Na Wałach Chrobrego trwa kiermasz, na którym od ponad 100 wystawców zakupić można cebulki i sadzonki.
Odwiedzający opowiedzieli nam, co najlepiej zasadzić przed zimą w swoich ogródkach.

- Ja na pewno hortensje do ogrodu, patrzę, żeby były kwiaty niespotykane, inne. Cebulki, bo do końca września praktycznie można sadzić. - Córka kupiła właściwie, ja tylko trzymam. Wrzosy, kolorowe, bo chciała kolorowe. - To jest budleja do kolekcji, bo mam białą, taką ciemno-fioletową, a dzisiaj sobie dokupiłam różową. Widziałam bardzo fajne rzeczy, ale ja już mam w swoim ogrodzie, więc powstrzymuję się od zakupu - mówią odwiedzający.

- Jest takie powiedzenie, że we wrześniu królową jest cebula, a królem jest wrzos. Nie zapominajmy o wrzosach, prawda? Wrzesień, czyli wrzosy w lasach, ale też w naszych ogrodach - mówi współorganizator kiermaszu, Marek Maj.

Kiermasz na Wałach Chrobrego trwa do godziny 17.
Relacja Julii Nowickiej
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Jesień za rogiem, ale szczecinianie pamiętają o swoich ogrodach [WIDEO, ZDJĘCIA]
