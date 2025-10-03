Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Szamanowi z Gryfina" grozi do 20 lat więzienia

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jest akt oskarżenia wobec Dariusza T. nazywanego przez media "szamanem z Gryfina". Przed sądem stanie też jego wspólnik Łukasz M.
Mężczyźni zostali oskarżeni m.in. o posiadanie 7,5 kg narkotyków. Śledczy ustalili też, że Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela i organizował warsztaty w powiecie gryfińskim przy użyciu roślin halucynogennych. Podczas swoich "rytuałów" odurzył dwie kobiety i wykorzystał je seksualnie.

Szamanowi z Gryfina grozi od 3 do 20 lat więzienia. Jego wspólnikowi Łukaszowi M. grozi do 10 lat.

Edycja tekstu: Michał Król

