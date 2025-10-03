"Szamanowi z Gryfina" grozi do 20 lat więzienia

Jest akt oskarżenia wobec Dariusza T. nazywanego przez media "szamanem z Gryfina". Przed sądem stanie też jego wspólnik Łukasz M.

Mężczyźni zostali oskarżeni m.in. o posiadanie 7,5 kg narkotyków. Śledczy ustalili też, że Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela i organizował warsztaty w powiecie gryfińskim przy użyciu roślin halucynogennych. Podczas swoich "rytuałów" odurzył dwie kobiety i wykorzystał je seksualnie.Szamanowi z Gryfina grozi od 3 do 20 lat więzienia. Jego wspólnikowi Łukaszowi M. grozi do 10 lat.