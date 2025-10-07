Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Magazyny obrony cywilnej, agregaty prądotwórcze, pojemniki do magazynowania wody i zbiorniki na paliwo - Szczecin kupi je za prawie 22 miliony złotych otrzymane na obronę cywilną.
Środki trafią do miejskiej kasy z pieniędzy przeznaczonych dla województwa zachodniopomorskiego.

Jeszcze w tym tygodniu rozstrzygniemy przetarg na agregaty - zapowiada prezydent miasta Piotr Krzystek.

- To są te podstawowe zakupy, które szykujemy w tym roku. Jesteśmy w części w przetargach, choćby za chwilę będziemy rozstrzygali kwestie agregatów. Jesteśmy w tej chwili już właściwie przed okresem związania z ofertą, także cieszymy się, że udało się to domknąć i będziemy mogli ten przetarg w tym tygodniu rozstrzygnąć - mówi Krzystek.

Województwo zachodniopomorskie uzyskało 203 miliony złotych na obronę cywilną. 90 procent ma trafić bezpośrednio do samorządów.

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa jest naszym najważniejszym zadaniem – mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

- W przyszłym roku województwo zachodniopomorskie dostanie środki w wysokości 217 milionów, więc to, o czym mówił pan prezydent, czyli kontynuacja tych zadań oraz wyznaczanie nowych, będą możliwe. Wszyscy czynimy starania, żeby to były środki niewygasające, bo łatwiej wtedy prowadzić inwestycje, szczególnie w miejsca tymczasowego schronienia, co jest tak istotne - mówi Rudawski.

Cały czas trwa inwentaryzacja miejsc schronienia w Zachodniopomorskiem. Strażacy i inspektorzy budowlani wskazują potencjalne miejsca, które po przeróbkach mogłyby stać się schronami. Do tej pory zinwentaryzowano 150 z 384 takich pomieszczeń.

Edycja tekstu: Michał Król
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

A dopiero co przehandlowali schron przy filharmonii

październik 2025
