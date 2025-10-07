Szczecin dostał pieniądze na obronę cywilną. Miasto kupi m.in. agregaty i zbiorniki [WIDEO]

Magazyny obrony cywilnej, agregaty prądotwórcze, pojemniki do magazynowania wody i zbiorniki na paliwo - Szczecin kupi je za prawie 22 miliony złotych otrzymane na obronę cywilną.

Edycja tekstu: Michał Król

Środki trafią do miejskiej kasy z pieniędzy przeznaczonych dla województwa zachodniopomorskiego.Jeszcze w tym tygodniu rozstrzygniemy przetarg na agregaty - zapowiada prezydent miasta Piotr Krzystek.- To są te podstawowe zakupy, które szykujemy w tym roku. Jesteśmy w części w przetargach, choćby za chwilę będziemy rozstrzygali kwestie agregatów. Jesteśmy w tej chwili już właściwie przed okresem związania z ofertą, także cieszymy się, że udało się to domknąć i będziemy mogli ten przetarg w tym tygodniu rozstrzygnąć - mówi Krzystek.Województwo zachodniopomorskie uzyskało 203 miliony złotych na obronę cywilną. 90 procent ma trafić bezpośrednio do samorządów.Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa jest naszym najważniejszym zadaniem – mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- W przyszłym roku województwo zachodniopomorskie dostanie środki w wysokości 217 milionów, więc to, o czym mówił pan prezydent, czyli kontynuacja tych zadań oraz wyznaczanie nowych, będą możliwe. Wszyscy czynimy starania, żeby to były środki niewygasające, bo łatwiej wtedy prowadzić inwestycje, szczególnie w miejsca tymczasowego schronienia, co jest tak istotne - mówi Rudawski.Cały czas trwa inwentaryzacja miejsc schronienia w Zachodniopomorskiem. Strażacy i inspektorzy budowlani wskazują potencjalne miejsca, które po przeróbkach mogłyby stać się schronami. Do tej pory zinwentaryzowano 150 z 384 takich pomieszczeń.