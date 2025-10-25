"Chciałem być oddany krajowi". Żołnierze złożyli przysięgę w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Ponad 80 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło w sobotę przysięgę.

- Zawsze chciałam służyć w marynarce, będę na okręcie, zawsze o tym marzyłam, jestem całe życie związana z morzem. - Do wojska zdecydowałem się dołączyć dlatego, bo już od dawna myślałem nad tym, żeby służyć ojczyźnie. Jest to coś, co zawsze chciałem robić, chciałem być oddany krajowi i po prostu wspomóc w tych ciężkich czasach, które są aktualnie - mówią żołnierze.





- Żołnierze przeszli 28-dniowe szkolenie, podczas którego uczyli się musztry, taktyki w polu - mówi starszy kapral Piotr Pytel, czasowo pełniący obowiązki oficera prasowego 12 Brygady Zmechanizowanej. - Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej spotkali się z przedstawicielami różnych jednostek i do tych jednostek będą przydzielani.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Uroczystość odbyła się w jednostce 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.W 12. Brygadzie Zmechanizowanej służy prawie 3 tysiące żołnierzy.