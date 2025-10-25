Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Jubileusz - konkurs  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

"Chciałem być oddany krajowi". Żołnierze złożyli przysięgę w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Ponad 80 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło w sobotę przysięgę.
Uroczystość odbyła się w jednostce 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

- Zawsze chciałam służyć w marynarce, będę na okręcie, zawsze o tym marzyłam, jestem całe życie związana z morzem. - Do wojska zdecydowałem się dołączyć dlatego, bo już od dawna myślałem nad tym, żeby służyć ojczyźnie. Jest to coś, co zawsze chciałem robić, chciałem być oddany krajowi i po prostu wspomóc w tych ciężkich czasach, które są aktualnie - mówią żołnierze.

- Żołnierze przeszli 28-dniowe szkolenie, podczas którego uczyli się musztry, taktyki w polu - mówi starszy kapral Piotr Pytel, czasowo pełniący obowiązki oficera prasowego 12 Brygady Zmechanizowanej. - Żołnierze Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej spotkali się z przedstawicielami różnych jednostek i do tych jednostek będą przydzielani.

W 12. Brygadzie Zmechanizowanej służy prawie 3 tysiące żołnierzy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Uroczystość odbyła się w jednostce 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Większość radnych Gryfina przeciw
    (od 22 października oglądane 27660 razy)
  2. Ciężarówka zmiażdżyła pojazd nauki jazdy. Śmiertelny wypadek w pobliżu Babigoszczy [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]
    (od 20 października oglądane 17484 razy)
  3. Tragedia w Kołobrzegu. W żłobku zmarło dziecko
    (od 20 października oglądane 4262 razy)
  4. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym
    (od 20 października oglądane 4176 razy)
  5. Miliony złotych dla Szczecina z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe tramwaje
    (od 21 października oglądane 4025 razy)

Archiwum informacji

październik 2025
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińskie morsy rozpoczęły sezon [WIDEO, ZDJĘCIA]
Przybywa zwiedzających po otwarciu odbudowanego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zamek Książąt Pomorskich znów otwarty po odbudowie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Econverse CUP 2025 na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Szczecinie trwają ME w karate. Medal dla zawodniczki z Bushikanu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marcin Biskupski

Najnowsze podcasty