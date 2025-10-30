Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zastępca prezydenta Szczecina o pomyśle na wyższą frekwencję w SBO

Region Julia Nowicka

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W tym roku głos w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim odda więcej mieszkańców niż w ubiegłym roku - zapewnia wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski.
W 2023 roku głos oddało ponad 26 tysięcy mieszkańców. Rok później - 7 tysięcy osób mniej. Wiceprezydent wskazuje, że przyczyną mogło być długotrwałe realizowanie inwestycji.

- Dzisiaj mamy pierwsze efekty pozytywne w zakresie realizacji tych inwestycji i mieszkańcy widzą tego typu efekty i mam nadzieję, że to m.in. przełoży się na liczbę osób głosujących - mówi zastępca prezydenta.

- Miasto planuje również intensywną kampanię promocyjną - dodaje Kadłubowski. - Będziemy rozmawiali ze szkołami, już jesteśmy po pierwszych rozmowach. Będziemy prowadzili lekcje, będziemy zachęcali różne środowiska, żeby aktywnie uczestniczyły. Jestem przekonany i z tego możecie mnie Państwo rozliczyć, że zagłosuje więcej osób niż w ostatniej edycji.

Tegoroczne głosowanie rozpocznie się 12 listopada i zakończy 3 grudnia. Wyniki poznamy pięć dni później.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Przyczyną jest długotrwałe realizowanie inwestycji i przede wszystkim nierealizowanie ich wcale. Przykład - "remont" Parku Żeromskiego z SBO 2018...

