Zastępca prezydenta Szczecina o pomyśle na wyższą frekwencję w SBO

W tym roku głos w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim odda więcej mieszkańców niż w ubiegłym roku - zapewnia wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski.

W 2023 roku głos oddało ponad 26 tysięcy mieszkańców. Rok później - 7 tysięcy osób mniej. Wiceprezydent wskazuje, że przyczyną mogło być długotrwałe realizowanie inwestycji.



- Dzisiaj mamy pierwsze efekty pozytywne w zakresie realizacji tych inwestycji i mieszkańcy widzą tego typu efekty i mam nadzieję, że to m.in. przełoży się na liczbę osób głosujących - mówi zastępca prezydenta.



- Miasto planuje również intensywną kampanię promocyjną - dodaje Kadłubowski. - Będziemy rozmawiali ze szkołami, już jesteśmy po pierwszych rozmowach. Będziemy prowadzili lekcje, będziemy zachęcali różne środowiska, żeby aktywnie uczestniczyły. Jestem przekonany i z tego możecie mnie Państwo rozliczyć, że zagłosuje więcej osób niż w ostatniej edycji.



Tegoroczne głosowanie rozpocznie się 12 listopada i zakończy 3 grudnia. Wyniki poznamy pięć dni później.



