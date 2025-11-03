Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Kara powinna odstraszać a nie rujnować - szczecińscy społecznicy z petycją w sprawie SPP

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Szczecińscy społecznicy z pomysłami na zmiany w strefie płatnego parkowania. Na konferencji zorganizowanej przez Nową Nadzieję aktywiści przedstawili postulaty, które złożyli w Urzędzie Miasta.
- Wśród pomysłów są powiadomienia o kończącym się abonamencie na strefę, wydłużony czas na wniesienie opłaty dodatkowej czy możliwość rozłożenia opłat na raty - mówi Radosław Adamski, współautor petycji. - Po tygodniu kwota którą musi zapłacić mieszkaniec wzrasta z 200 złotych na 400. Według nas jest to o wiele za krótki czas. Chcemy, żeby ten czas był wydłużony do 30 dni.

- Powiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej powinny być natychmiastowe, a same kary - niższe - dodaje Damian Dobrócki. - Kara powinna odstraszać, ale nie powinna prowadzić do ruiny finansowej. Dlatego proponujemy właśnie obniżenie opłaty dodatkowej do rozsądnego poziomu, bo kary mają zapobiegać, a nie wyniszczać finansowo.

Po złożeniu w Urzędzie Miasta dokument trafi pod obrady komisji do spraw skarg, wniosków i petycji.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
