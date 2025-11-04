Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Twórca szczecińskiego "Labiryntu" nie żyje

Region Agata Rokicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fontanna "Labirynt" w alei Wojska Polskiego. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Zmarł prof. Ryszard Wilk, rzeźbiarz i nauczyciel akademicki. Jego najbardziej znaną pracą jest "Labirynt", rzeźba umiejscowiona przy banku, niedaleko Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.
W 2000 r. stworzył Krzyż Milenijny w Gozdnicy, będący największą ceramiczną rzeźbą w Europie. W 2012 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte”, Skomentował to z humorem.

- Ja do tej pory projektowałem statuetki, więc wreszcie dostałem od kogoś innego - powiedział.

Na pytanie: czy jest artystą spełnionym, odpowiedział. - O Cię choroba, tak to nie wiem. Wiem, że nie myślę, że mógłbym co innego robić - skomentował.

Poza rzeźbą miał też inne talenty - był muzykiem, perkusistą jazzowym. W zeszłym roku został odznaczony Medalem Zasłużony dla Miasta Szczecin.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz 2 komentarze

a "Labirynt" dalej zasyfiony jest. Nawet na zdjęciu widać wyraźnie, że za śmietnik służy.
I jako fontanna - zgodnie ze szczecińską tradycją - jest nieczynną fontanną.
Za chwilę pewnie pójdzie do rozbiórki. Jak ta z deptaku Bogusława
@ Janusz Nowak-zamiast biadolić -weż ścierę do ręki i wyczyść. Przynajmniej coś pożytecznego dla miasta zrobisz.

